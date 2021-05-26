Новая платформа появится на станции Каланчевская МЦД-2 в июне
На станции Каланчевская МЦД-2 в июне заработает новая платформа. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 26 мая.
— Сейчас здесь монтируют освещение и навес, — рассказали в ведомстве.
Кроме того, на участке Каланчевская-Курская с июля запустят реверсивное движение. Поезда будут ездить в обе стороны по очереди по четвертому главному пути. Они будут делать остановки на Каланчевской на новой платформе. Старые платформы и пути закроют на реконструкцию, отмечается в Telegram-канале департамента.
Ранее сообщалось, что более 215 миллионов пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска.
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