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Андрей Бочкарев: Монолитные конструкции станции БКЛ «Кунцевская» готовы на 80 процентов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Андрей Бочкарев: Монолитные конструкции станции БКЛ «Кунцевская» готовы на 80 процентов

Анастасия Волоснова

Город
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Кунцевская Карта всех событий

Основные монолитные конструкции на станции «Кунцевская» западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы готовы на 80 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 26 мая.

По его словам, монолитное строительство на станции в настоящее время продолжается. Специалистам осталось выполнить 20 процентов работ. Будущая станция должна будет соединить западный и юго-западный участки БКЛ метро, напомнил заммэра.

— Здесь будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит три линии метро — БКЛ, Филевскую и Арбатско-Покровскую, МЦД и наземный городской транспорт, — отметил Андрей Бочкарев.

Станция «Кунцевская» строится вдоль Рублевского шоссе. Ее возводят между Молдавской улицей и Московскими центральными диаметрами, напомнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

— В отделке станции используют природные материалы: полы выложат полированным гранитом светло-серого цвета, ступени, край платформы и полы пешеходного перехода облицуют термообработанным гранитом, а стены и колонны — керамогранитом, — пояснил Кравцов.

По его словам, на станции организуют две береговые платформы, подземный и надземный вестибюли.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ.

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транспортБКЛАндрей Бочкарев
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