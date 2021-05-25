Андрей Бочкарев: Салатовую линию метро продлят до «Физтеха» в 2023 году

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В настоящее время на севере столицы ведется активное строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро, его запуск намечен на 2023 год. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью телеканалу «Москва 24».

— Безусловно, главным проектом столичного метростроения остается Большая кольцевая линия, однако не менее активно строятся и новые участки уже действующих радиальных линий в районах массового проживания москвичей. Например, уже в 2023 году планируется запустить участок Люблинско-Дмитровской линии метро до поселка Северный, — отметил Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, на новом участке откроют станции «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». На станции «Лианозово» будет организован переход на одноименную железнодорожную станцию.

— На этом участке салатовой ветки продолжается проходка перегонных тоннелей, а также возведение конструкций новых станций, — рассказал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра пояснил, что продление Люблинско-Дмитровской линии метро за МКАД позволит перевозить до 60 тысяч человек в сутки.