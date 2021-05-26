Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ в Москве. Об этом говорится в личном блоге главы города в среду, 26 мая.

Глава города отметил, что в 2021 году на ВДНХ откроют около 15 новых культурных и развлекательных объектов. Сергей Собянин уточнил, что среди них будут выставочные залы, музеи, а также аттракционы и площадки общепита.

— А ведь еще десять лет назад всерьез обсуждались планы ликвидации выставки и застройки большей части ее территории. Слава богу, удалось этого не допустить, — написал мэр.

Он напомнил, что ВДНХ начали благоустраивать в 2014 году. За последние годы на территории выставочного комплекса появились новые фонтаны, пруды и другие благоустроенные объекты. По словам главы города, масштабные проекты также касаются строительства колеса обозрения, детского парка и нового экспоцентра.

Сергей Собянин отметил, что на ВДНХ очень высокая плотность исторических памятников, которые продолжают реставрировать в настоящее время.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе системы видеонаблюдения в Москве.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал, как используются инновации других стран в Москве

ВДНХблагоустройствоСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте