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Сергей Собянин рассказал о работе системы видеонаблюдения в Москве
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин рассказал о работе системы видеонаблюдения в Москве

Виктория Родимкина

Город

Система видеонаблюдения в Москве охватывает практически все здания, благодаря ей удалось поймать тысячи преступников, которые находились в розыске. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 25 мая.

— Глобальная система видеонаблюдения Москвы охватывает практически все дома, все подъезды, все школы, большинство улиц Москвы, — отметил глава города.

Столичный мэр уточнил, что с 2020 года к системе была подключена функция распознавания лиц, которая помогает определить находящихся в розыске граждан. За несколько месяцев, по словам Сергея Собянина, эта функция помогла задержать тысячи преступников.

Кроме того, мэр рассказал, что за минувшие десять лет, благодаря видеонаблюдению, число квартирных краж сократилось в 14 раз, а количество краж транспортных средств — в 9 раз, сообщает Интерфакс.

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