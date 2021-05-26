Еще две электрички начнут ходить до Ржевского мемориала с 30 мая

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С 30 мая маршруты двух пригородных поездов будут скорректированы таким образом, чтобы их пассажиры смогли добраться до Ржевского мемориала, рассказали в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Как уточняет перевозчик, маршрут поезда № 6459 Шаховская — Ржев будет изменен на Шаховская — Муравьево, а маршрут поезда № 6462 Ржев - Шаховская будет скорректирован на Муравьево — Шаховская.

Таким образом, от небольших остановочных пунктов Московской и Тверской областей можно будет доехать до Ржевского мемориала. Электрички будут ходить каждый день, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что с 6 мая между Москвой и Ржевским мемориалом начали ходить регулярные поезда.

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