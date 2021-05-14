Поезда «Ласточка» Москва — Минск за две недели перевезли более 22 тысяч пассажиров

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Поезда «Ласточка» между Москвой и Минском за две недели с момента запуска перевезли более 22 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в РЖД в пятницу, 14 мая.

— Электропоезда пользуются большим спросом: их заполняемость составляет 100 процентов. Пассажиры оформили уже свыше 34,5 тысячи проездных документов на всю глубину продажи (в международном сообщении — 60 суток), — рассказали в организации.

Новые поезда позволили сократить время в пути между двумя столицами почти на два часа, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о запуске «Ласточек» между Москвой и Ржевским мемориалом.

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