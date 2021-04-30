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РЖД запустят поезда «Ласточка» между Москвой и Ржевским мемориалом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

РЖД запустят поезда «Ласточка» между Москвой и Ржевским мемориалом

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Рижский вокзал Карта всех событий

РЖД в честь Дня Победы запустят с 6 мая поезда «Ласточка» между Москвой и Ржевским мемориалом советскому солдату. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 30 апреля.

С этой целью РЖД построили новый вокзал и платформу Ржевский мемориал, также возведена автобусная остановка. Поезда будут отправляться с Рижского вокзала и обратно, совершая по два рейса каждый день с остановками в Истре, Волоколамске и нескольких других городах. С 8 по 10 мая с Ленинградского вокзала через Тверь, Торжок и Старицу также будет следовать дополнительный поезд.

Ранее сообщалось о том, что три остановочных пункта реконструируют на нескольких направлениях МЖД.

Читайте также: Поезда «Ласточка» начнут курсировать между Москвой и Минском

мемориал памятиОАО «РЖД»День Победы
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