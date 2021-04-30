Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Три остановочных пункта реконструируют на нескольких направлениях МЖД
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Три остановочных пункта реконструируют на нескольких направлениях МЖД

Иван Юминов

Город
Россия, Московская область, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Катуар Карта всех событий

Платформы остановочных пунктов Катуар, Шугарово и Кабаново Савеловского, Павелецкого и Горьковского направлений Московской железной дороги (МЖД) реконструируют в мае. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЖД в пятницу, 30 апреля.

На время работ возведут временные деревянные платформы, которые оснастят навесами и лестницами. Работы на пункте Катуар начнутся 4 мая, а на двух других остановках — 5 мая.

Рабочие заменят фундамент и плиты перекрытий, смонтируют новое освещение, а также установят скамейки. Кроме того, для маломобильных пассажиров оборудуют пандусы. Реконструкцию планируют завершить до конца года, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что движение поездов на МЦД-2 изменится в первой половине мая.

Читайте также: РЖД предоставили в аренду еще 27 участков в центре Москвы

реконструкцияостановочные пунктыМЖД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте