Три остановочных пункта реконструируют на нескольких направлениях МЖД

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Московская область, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Катуар Карта всех событий

Платформы остановочных пунктов Катуар, Шугарово и Кабаново Савеловского, Павелецкого и Горьковского направлений Московской железной дороги (МЖД) реконструируют в мае. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЖД в пятницу, 30 апреля.

На время работ возведут временные деревянные платформы, которые оснастят навесами и лестницами. Работы на пункте Катуар начнутся 4 мая, а на двух других остановках — 5 мая.

Рабочие заменят фундамент и плиты перекрытий, смонтируют новое освещение, а также установят скамейки. Кроме того, для маломобильных пассажиров оборудуют пандусы. Реконструкцию планируют завершить до конца года, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что движение поездов на МЦД-2 изменится в первой половине мая.

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