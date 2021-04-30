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Движение поездов на МЦД-2 изменится в первой половине мая
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Движение поездов на МЦД-2 изменится в первой половине мая

Юлия Павлушова

Город
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Каланчёвская Карта всех событий

Движение поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) временно ограничат во второй половине мая. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЖД.

Ограничения будут действовать на участке Каланчевская — Курский вокзал 4 мая, а также с 11 по 14 мая в период с 13 до 15 часов. Во время «технологических окон» продолжатся работы по созданию МЦД-4.

Также на перегоне Москва Товарная — Курская — Люблино-Сортировочное установят два светофора с последующим подключением к системе, отвечающей за управление движением поездов в автоматическом режиме. Работы проведут в ночь с 9 на 10 мая (22:30–04:30) и с 10 на 11 мая (00:20–04:30)

Из-за этого изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2.

Ранее москвичей предупредили о затруднениях на дорогах вечером в пятницу.

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поездграфик следованияМЦД-2
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