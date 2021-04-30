Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах вечером в пятницу

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Затруднения на дорогах ожидаются в Москве вечером в пятницу, 30 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что утром 30 апреля движение в столице затруднено на Рязанском проспекте, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте. К вечеру затруднения на столичных дорогах могут усилиться, отметили в ведомстве.

Ранее москвичам рассказали, когда лучше всего выезжать за город в канун майских праздников.

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