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Движение на участке улицы Демьяна Бедного перекроют на год
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Движение на участке улицы Демьяна Бедного перекроют на год

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 16 Карта всех событий

С 1 мая движение на участке улицы Демьяна Бедного перекроют на год. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Данные меры необходимы для строительства объекта Московского метрополитена. В связи с этим участок улицы Демьяна Бедного от дома 16 до проспекта Маршала Жукова будет полностью перекрыт, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что движение ограничат в центре Москвы из-за реконструкции здания Политехнического музея. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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транспортдвижение ограниченоМосква
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