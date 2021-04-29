Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 16 Карта всех событий

С 1 мая движение на участке улицы Демьяна Бедного перекроют на год. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Данные меры необходимы для строительства объекта Московского метрополитена. В связи с этим участок улицы Демьяна Бедного от дома 16 до проспекта Маршала Жукова будет полностью перекрыт, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что движение ограничат в центре Москвы из-за реконструкции здания Политехнического музея. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Читайте также: Движение на подъездах к кладбищам Подмосковья ограничат на Пасху и Красную горку