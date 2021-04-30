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Поезда «Ласточка» начнут курсировать между Москвой и Минском
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Поезда «Ласточка» начнут курсировать между Москвой и Минском

Татьяна Плотникова

Транспорт

Поезд «Ласточка» впервые начнет выполнять международные рейсы — между Москвой и столицей Белоруссии Минском.

Как уточнили в пресс-службе ОАО «РЖД», две пары пятивагонных «Ласточек» с пятницы, 30 апреля, станут ходить между Москвой и Минском дважды в день, отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию.

Поезд № 717/722 отправляется в 06:20 и прибывает в 13:10 (с остановкой в Смоленске), «Ласточка» № 721/718 отправляется в 16:00 и прибывает в 22:55 (с остановками в Вязьме и Смоленске).

Купить билеты можно в бизнес- и эконом-класс. В вагонах предусмотрены подъемники для инвалидных колясок и места для их крепления с кнопкой вызова проводника, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что РЖД на майские праздники назначили дополнительные поезда «Сапсан» и «Ласточка» между Москвой и Санкт-Петербургом.

Читайте также: Вагоны беспересадочного сообщения начнут следовать между Москвой и Осташковом с 29 мая

МинскОАО «РЖД»поезда «Ласточка»
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