Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский вокзал Карта всех событий

Вагоны беспересадочного сообщения начнут следовать между Москвой и Осташковом с 29 мая по 28 августа 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ФПК».

Отмечается, что два вагона (купейный и плацкартный) в сообщении Москва — Осташков начнут курсировать с 29 мая с Ленинградского вокзала Москвы с отправлением по субботам. Из Осташкова вагоны будут отправляться с 30 мая по воскресеньям. Они прибудут на транспортно-пересадочный узел «Черкизово».

Пассажирам напомнили, что узнать более подробную информацию и расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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