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РЖД добавили поезда «Сапсан», «Ласточка» между Москвой и Петербургом на майские праздники
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

РЖД добавили поезда «Сапсан», «Ласточка» между Москвой и Петербургом на майские праздники

Полина Долганова

Транспорт

РЖД на майские праздники назначили дополнительные поезда «Сапсан» и «Ласточка» между Москвой и Санкт-Петербургом.

— В праздничные дни мая из-за высокого спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом холдинг РЖД увеличивает число рейсов «Сапсанов» и «Ласточек», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что поезда «Сапсан» под номерами 761, 762, 763, 764 совершат дополнительные рейсы 5, 6 и 7 мая. В обычное время эти составы ездят исключительно по выходным.

Также в расписание поездов Москва — Санкт-Петербург добавлена «Ласточка». Она совершит поездку туда 1 мая и обратно — 2-го.

Отмечается, что купить билеты на дополнительные поезда уже можно.

Читайте также: Вагоны беспересадочного сообщения начнут следовать между Москвой и Осташковом с 29 мая

рждпоезд«Сапсан»
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