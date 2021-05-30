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Более 26 тысяч пассажиров отправились в путешествие с Северного речного вокзала
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Более 26 тысяч пассажиров отправились в путешествие с Северного речного вокзала

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Более 26 тысяч пассажиров отправились в путешествие с причалов Северного речного вокзала в Москве за месяц. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Летнюю речную навигацию открыли на Северном речном вокзале месяц назад, напомнили в ведомстве. Ежедневно с причалов отправляются более 24 судов, которые путешествуют по многим городам России.

— Практически 30 лет территория вокзала увядала. К счастью, мэр Москвы попросил передать его в собственность города. За короткий срок нам удалось полностью отреставрировать здание вокзала, обновить набережную, причалы и парк, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, Северный речной вокзал является важнейшим транспортным и социальным объектом в Москве. Он напомнил, что вокзал открыли в 2020 году ко Дню города.

Ранее сообщалось, что открылось движение по четвертому главному пути на центральном участке МЦД-2.

Читайте также: Ряд маршрутов наземного транспорта изменится на северо-востоке Москвы

транспортСеверный речной вокзалМаксим Ликсутов
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