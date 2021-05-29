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Открылось движение по четвертому главному пути на центральном участке МЦД-2
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Открылось движение по четвертому главному пути на центральном участке МЦД-2

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский районКарта всех событий

На центральном участке второго маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-2) и будущего МЦД-4 открылось движение по четвертому главному пути, а также заработала новая платформа на станции Каланчевская. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в субботу, 29 мая.

Так, первый поезд МЦД-2 выполнил рейс из Подольска в Нахабино по новому пути.

— В 21:15 поезд МЦД-2 № 7562 открыл движение по новому четвертому главному пути на центральном участке МЦД-2 и будущего МЦД-4 Курский вокзал — Каланчевская, пролегающему по новому Каланчевскому путепроводу, — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЖД уточнили, что бесстыковые пути инфраструктуры обеспечивают плавность и бесшумность поездов. Состав сделал остановку у новой платформы, которая оборудована светодиодным освещением, навесом и новой навигацией.

Работу по реконструкции участка от Курского вокзала до станции Каланчевская начали в 2019 году. За это время специалисты вынесли городские коммуникации, реконструировали два автодорожных путепровода, привели в порядок пешеходный мост в Хомутовском тупике, а также построили свыше двух километров подпорных стен, которые снижают уровень шума от железной дороги.

На сегодняшний день подходит к концу сборка самой крупной двухпутной арки путепровода для второго и третьего главных путей, добавили в пресс-службе.

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