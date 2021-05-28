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Андрей Бочкарев: Станцию Поклонная МЦД-4 построят до конца 2022 года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Андрей Бочкарев: Станцию Поклонная МЦД-4 построят до конца 2022 года

Иван Юминов

Город

Станцию Поклонная четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) планируют построить до конца 2022 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 28 мая.

— К станции подведут дороги, также от МЦД до остановок общественного транспорта и стоянок такси организуют навесы от непогоды. Строительство планируется завершить до конца 2022 года, — рассказал заммэра.

Для удобства жителей обустроят шесть остановок общественного транспорта и построят внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути, добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее Бочкарев сообщил, что Северо-Восточную хорду достроят в 2022 году.

Читайте также: Пешеходный мост через реку Сетунь появится около станции МЦД-4 Поклонная

строительствоАндрей БочкаревМЦД-4
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