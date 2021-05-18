Пешеходный мост через реку Сетунь появится около станции МЦД-4 Поклонная

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Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

Рядом со станцией МЦД-4 Поклонная появится пешеходный мост через реку Сетунь. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 18 мая.

— Ключевым элементом проекта станет строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути и проспект Генерала Дорохова, интегрированного в пассажирский конкорс (распределительный зал между платформами и основным помещением вокзала — прим. «ВМ») станции Поклонная, — говорится в сообщении.

Для прохода к станции с юга планируется построить пешеходный мост. Работы по строительству самой станции планируется завершить в 2022 году, отмечает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что после реконструкции открылся путепровод на участке Каланчевская — Курский вокзал МЖД.

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