Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пешеходный мост через реку Сетунь появится около станции МЦД-4 Поклонная
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Пешеходный мост через реку Сетунь появится около станции МЦД-4 Поклонная

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

Рядом со станцией МЦД-4 Поклонная появится пешеходный мост через реку Сетунь. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 18 мая.

— Ключевым элементом проекта станет строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути и проспект Генерала Дорохова, интегрированного в пассажирский конкорс (распределительный зал между платформами и основным помещением вокзала — прим. «ВМ») станции Поклонная, — говорится в сообщении.

Для прохода к станции с юга планируется построить пешеходный мост. Работы по строительству самой станции планируется завершить в 2022 году, отмечает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что после реконструкции открылся путепровод на участке Каланчевская — Курский вокзал МЖД.

Читайте также: Участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК введут на год раньше

строительство мостаМЦДРека Сетунь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Все мнения
О проекте