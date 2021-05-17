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После реконструкции открылся путепровод на участке Каланчевская — Курский вокзал МЖД
Фото: Официальный портал мэра Москвы

После реконструкции открылся путепровод на участке Каланчевская — Курский вокзал МЖД

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Казакова Карта всех событий

После реконструкции на участке Каланчевская — Курский вокзал Московской железной дороги (МЖД) открылся автомобильный путепровод. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в понедельник, 17 мая.

— После реконструкции длина путепровода увеличилась в два раза — с 21,5 до 42 метров, что позволит проложить под ним два новых главных пути для пропуска дополнительных поездов будущего МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная, — рассказали в организации.

В ходе работ на улице Казакова специалисты укрепили устои, установили подпорные стены, а также поставили металлическое пролетное строение для путепровода. Также мост оборудовали пандусом для людей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что самую длинную эстакаду МЖД в столице планируют ввести в эксплуатацию в сентябре.

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путепроводМЖДКурский вокзал
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