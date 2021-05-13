Самую длинную эстакаду МЖД в столице планируют ввести в эксплуатацию в сентябре
В столице в районе делового центра «Москва-Сити» завершается строительство последнего пролета самой длинной железнодорожной эстакады города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, эстакада будет введена в эксплуатацию в сентябре этого года.
— В районе «Москва-Сити» идет строительство самой длинной железнодорожной эстакады протяженностью более двух километров, которая станет частью соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД), — сказал заммэра.
Он отметил, что на данный момент готовы все опоры, идет монтаж последнего пролета. Остановочные пункты начнут строить в июле.
По проекту будет построено четыре станции, которые заработают в составе четвертого маршрута Московского центрального диаметра.
Андрей Бочкарев пояснил, что будут построены станции Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора, а также Ермакова Роща, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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