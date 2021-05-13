Самую длинную эстакаду МЖД в столице планируют ввести в эксплуатацию в сентябре

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

В столице в районе делового центра «Москва-Сити» завершается строительство последнего пролета самой длинной железнодорожной эстакады города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, эстакада будет введена в эксплуатацию в сентябре этого года.

— В районе «Москва-Сити» идет строительство самой длинной железнодорожной эстакады протяженностью более двух километров, которая станет частью соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД), — сказал заммэра.

Он отметил, что на данный момент готовы все опоры, идет монтаж последнего пролета. Остановочные пункты начнут строить в июле.

По проекту будет построено четыре станции, которые заработают в составе четвертого маршрута Московского центрального диаметра.

Андрей Бочкарев пояснил, что будут построены станции Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора, а также Ермакова Роща, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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