Мэр Москвы утвердил проект планировки территории вдоль Киевского направления МЖД
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории вдоль Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
Территория в границах подготовки проекта планировки имеет площадь 80,21 гектара. Она расположена в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское Москвы и Одинцовского городского округа Московской области вдоль железнодорожных путей Киевского направления МЖД.
Проект подразумевает строительство дополнительных путей и развития железнодорожной инфраструктуры на участке от Киевского вокзала до станции Апрелевка, остановочный пункт Сколково.
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