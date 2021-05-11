Власти Москвы ускорят строительство социальных и транспортных объектов

Фото: Пресс-служба департамента строительства города Москвы

Ввод строящихся медицинских и транспортных объектов столицы собираются ускорить при помощи дополнительного бюджетного финансирования, предложенного мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города.

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, речь идет об ускорении работ на Большой кольцевой линии, строительства Рублево-Архангельской линии метро, а также реализации проекта Московских центральных диаметров.

Кроме того, за счет дополнительных средств в городе быстрее построят несколько амбулаторно-поликлинических учреждений, а также завершат реконструкцию футбольного стадиона «Москвич».

— Опыт борьбы с COVID-19 показал, что необходимо не просто сохранить высокие темпы строительства новых объектов здравоохранения, но и по возможности их нарастить, — заявил Андрей Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на этот год. Так, доходная и расходная части увеличиваются на 191,3 миллиарда рублей. Доходы бюджета в 2021 году составят 2,834 триллиона рублей, расходы — 3,344 триллиона рублей.

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