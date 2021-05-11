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Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на 2021 год
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на 2021 год

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на этот год. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 11 мая.

Уточняется, что президиум столичного правительства 11 мая рассмотрел законопроект о внесении изменений в закон «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

— По итогам рассмотрения мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект в Московскую городскую думу, — говорится в сообщении.

Правительство столицы предложило внести изменения, которые повлияют на основные характеристики городского бюджета на этот год. Так, доходная и расходная части увеличиваются на 191,3 миллиарда рублей. Так, доходы бюджета в 2021 году составят 2,834 триллиона рублей, расходы — 3,344 триллиона рублей.

Рост доходов столичного бюджета связан с высокими темпами восстановления экономики Москвы во второй половине прошлого года и начале 2021 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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городской бюджетМосгордумаСергей Собянин
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