Центробанк сообщил о сохраняющихся рисках высокой инфляции

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Согласно данным на 11:30 утренних торгов 6 мая столичной биржи, курс доллара к рублю снизился на 0,38 процента. Таким образом, он опустился до отметки 74,57 рубля за доллар.

Днем ранее курс отечественной валюты не изменился, оставшись на уровне 74,86 рубля за доллар. Положительное влияние на это оказали высокие цены на нефть марки Brent. Они расположены в диапазоне 69 долларов за баррель.

Инвесторы отмечают, что снижается геополитическая напряженность. На этом сказываются сообщения о предполагаемой встрече президентов двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена. Американские игроки рынка уверены, что переговоры лицом к лицу между лидерами России и Соединенных Штатов могут состояться в скором времени в Праге или Рейкьявике. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что по данному вопросу конкретики пока нет, отмечает «Экономика сегодня».

Помимо этого, позитивно на курсе рубля сказались новые параметры Министерства финансов по приобретению иностранной валюты на фоне роста дополнительных нефтегазовых поступлений в федеральный бюджет. В период с 11 мая по 4 июня на эти цели будет направлено более 123 миллиардов рублей.

В свою очередь Центральный Банк России обнародовал отчет по денежно-кредитной политике. В нем отмечено, что риски высокой инфляции сохраняются. Именно по этой причине регулятор будет повышать уровень ключевой процентной ставки в 2021 году. Это позитивно скажется на стоимости национальной валюты.

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