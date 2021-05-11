Физкультурный комплекс с бассейном появится на северо-востоке Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, 3-я Мытищинская улица, 5 Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в Алексеевском районе столицы на территории школы-интерната для обучения и реабилитации слепых № 1. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя ведомства Игоря Войстратенко.

По словам Войстратенко, здание возведут до 14 августа 2022 года за счет государственного бюджета. В комплексе планируется разместить бассейн, тренажерный и игровой залы, соляную пещеру и зимний сад. Для удобства посетителей здание будет соединено с учебным корпусом теплым переходом и оснащено лифтом, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что на территории МГСУ на северо-востоке Москвы появится ледовый дворец.

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