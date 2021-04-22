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Ледовый дворец появится на территории МГСУ на северо-востоке Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Ледовый дворец появится на территории МГСУ на северо-востоке Москвы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26 Карта всех событий

Ледовый дворец появится на территории Московского государственного строительного университета (МГСУ). Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в четверг, 22 апреля.

— Проектом предполагается строительство Ледового дворца, который будет предназначен для занятий хоккеем, керлингом, фигурным катанием и общефизической подготовкой на льду. Кроме того, посещать спортивные объекты могут не только студенты, но и жители города Москвы, — рассказала глава ведомства.

Объект построят по адресу Ярославское шоссе, владение 26. Его примерная площадь составит 30 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что общественные обсуждения на сайте «Активного гражданина» по этому проекту пройдут с 14 по 27 апреля.

Ранее сообщалось о том, что ФОК с центром художественной гимнастики построили на северо-западе Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин: В Москве построят еще 20 спортивных объектов в 2021 году

МоскомархитектураЛедовый дворецмгсу
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