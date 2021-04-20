Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ФОК с центром художественной гимнастики построили на северо-западе Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

ФОК с центром художественной гимнастики построили на северо-западе Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Лётная улица, вл73 Карта всех событий

В столице завершилось строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с центром художественной гимнастики и ледовой ареной. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Объект находится по адресу улица Летная, владение 73. Общая площадь здания составляет 30,6 тысячи квадратных метров. В спортивном комплексе имеется три блока: пятиэтажный блок центра художественной гимнастики, пятиэтажная ледовая арена и трехэтажный блок центра автомобильного спорта, включающий помещения Федерации фехтования России. Центр художественной гимнастики и ледовая арена соединены переходом на уровне третьего–четвертого этажей.

В здании центра художественной гимнастики расположатся два зала художественной гимнастики, универсальный и хореографические залы, выставочная зона спортивных достижений, взрослый и детский бассейны, фитнес-клуб, солярий, сауна, тренерские и судейские комнаты. Ледовая арена включает две ледовые площадки с трибунами на 280 и 140 мест соответственно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: ФОК с футбольным манежем ввели в эксплуатацию на юге Москвы

СпортФОКМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Тайна великая есть: где в Москве признаются в любви

Илья Переседов
Илья Переседов

Не пускайте детей в рестораны, даже с родителями

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка — стервозная баба: как поставить ее на место

Все мнения
О проекте
Читайте нас в