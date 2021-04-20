ФОК с центром художественной гимнастики построили на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Лётная улица, вл73 Карта всех событий

В столице завершилось строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с центром художественной гимнастики и ледовой ареной. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Объект находится по адресу улица Летная, владение 73. Общая площадь здания составляет 30,6 тысячи квадратных метров. В спортивном комплексе имеется три блока: пятиэтажный блок центра художественной гимнастики, пятиэтажная ледовая арена и трехэтажный блок центра автомобильного спорта, включающий помещения Федерации фехтования России. Центр художественной гимнастики и ледовая арена соединены переходом на уровне третьего–четвертого этажей.

В здании центра художественной гимнастики расположатся два зала художественной гимнастики, универсальный и хореографические залы, выставочная зона спортивных достижений, взрослый и детский бассейны, фитнес-клуб, солярий, сауна, тренерские и судейские комнаты. Ледовая арена включает две ледовые площадки с трибунами на 280 и 140 мест соответственно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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