Мосгосэкспертиза согласовала 19 проектов спортивной инфраструктуры

В ФОКе «Самбо-70» москвичам будут созданы комфортные условия для занятий спортом / Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Спортивная инфраструктура развивается в Москве высокими темпами. Перемены в этой сфере заметны во многих районах столицы. Для москвичей строятся и реконструируются десятки самых разнообразных спортивных учреждений: дворцов спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), бассейнов, катков.

В 2021 году работа по созданию спортивной инфраструктуры ведется так же интенсивно, как в предыдущие годы. Только за первый квартал текущего года экспертами Мосгосэкспертизы согласованы 19 проектов в 10 округах столицы.

— Занятия спортом занимают большое место в жизни современного человека. В Москве активно создаются пространства для комфортных и продуктивных занятий физкультурой. На территориях жилых домов продолжается оборудование спортивных площадок.

Формируются спортивные пространства в школах и детских садах.Помимо этого, в Москве уже существуют и будут возводиться новые объекты для профессиональной спортивной подготовки, лечебно-оздоровительных занятий и проведения спортивных соревнований и турниров. Эксперты Мосгосэкспертизы рассматривают и анализируют проектную документацию для ремонтных и строительных работ на территории Москвы и следят за безопасностью и надежностью проектных решений по всем спортивным объектам столицы, — рассказал глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.

Среди согласованных уже проектов можно перечислить капитальный ремонт зданий нескольких спортивных школ, в том числе ледового катка «Хрустальный» в Конькове, спортивной школы олимпийского резерва по теннису «Олимпиец» в районе Проспект Вернадского и спортивной школы «Снежные барсы» в Новокосине. Также запланировано обновление помещений Московского олимпийского центра водного спорта.

— Помимо масштабной работы по обновлению уже существующей спортивной инфраструктуры, наши специалисты утвердили проекты для нового строительства. Так, в столице появятся современные объекты, возводимые с помощью передовых технологий, в числе которых ФОК в районе Раменки и оздоровительный комплекс на территории Лужников. Отдельное внимание стоит уделить таким будущим центрам притяжения для любителей спорта, как спортивно-оздоровительная база «Лесная» в Троицке и спортивный комплекс «Воробьевы горы», — отметил Валерий Леонов.

ГОРОД БУДУЩЕГО

В Гагаринском районе столицы возводится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Самбо-70».

20 апреля на стройплощадке побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Он остался доволен темпами работ. Сейчас на спортивном объекте ведутся пусконаладочные и отделочные работы, монтаж технологического оборудования.

«В Москве за последние годы построили 140 объектов, больших и маленьких. В этом году еще 20 будет сдано: и ледовые дворцы, и ФОКи, и борцовские залы, и футбольные поля. Это большой объем строительства. Надеюсь, что справимся с ним, и столица будет еще более спортивным городом», — отметил Сергей Собянин.

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