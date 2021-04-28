Игра дружных и смелых

Корреспондент «Вечерней Москвы» Дарья Пиотровская осваивает новый вид спорта — регби. Она тренируется быстро принимать пас от тренера команды Олега Жукова и отдавать мяч другим игрокам на поле / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Любительский регби-клуб «Форум» начал игровой сезон. Корреспондент «Вечерней Москвы» приняла участие в тренировке столичной команды и узнала, почему в этом спорте надо быстро не только бегать, но и принимать решения.

Стемнело рано, но стадион «Метеор» около Парка Победы ярко освещен. На поле — ожесточенная борьба за мяч. Если это разминка, то какова игра?

Звучит свисток! Теперь, наверное, побегаем по кругу... Не тут-то было! Спортсмены встают в четыре колонны — по две друг против друга. По сигналу тренера Олега Жукова встаю в конец одной из них. Выполняем упражнение «бесконечный пас»: игроки быстро перемещаются, мячи летают туда-сюда, как в руках жонглера. Моя очередь. Даю пас не в ту сторону. Бегу не в ту колонну... Стараюсь не мешать! Но здесь исход игры зависит от каждого человека. Наконец вижу систему: слева получил мяч — направо отдал, встал в конец противоположной колонны...

— Упор лежа, 10 отжиманий, 10 на пресс! — кричит тренер. Падаем на мерзлую траву, выполнив подходы, вскакиваем. Задачи усложняются. Бег зигзагами, передача мяча в падении, подъем с земли… Непросто привыкнуть — мяч овальный, похож на дыню. Команда слажена, как часовой механизм, выбиваюсь из него только я. Пас отдаю не глядя, стремясь все делать быстрее.

— Сначала поймай взгляд игрока, убедись, что он готов принять мяч! — советует президент клуба Игорь Кустов.

Начинает получаться! Но мы переходим к следующему этапу. Команда делится на игроков схватки — более мощных, и защиты — более быстрых и атлетичных. Тренер предлагает присоединиться ко вторым.

Делимся на четверки. Вдалеке стоят двое регбистов с щитами-«подушками». Задача первого в нашей колонне — разбежавшись, войти в контакт, пройти живое препятствие и, двигаясь по сложной траектории, отдать пас партнеру. Это единственная понятная мне задача, поэтому прошусь быть первой. Разбежавшись, отчаянно влетаю в щит плечом… Физические действия проще совершать, чем пытаться постичь разумом сложную игру. Отдельно отрабатываем захваты — нужно уметь лишить противника свободы действия, повалить на землю.

Игра бескомпромиссная, но спортсмены доброжелательны, подсказывают, что делать. Здесь явно есть место и спортивной злости, и дружбе.

Игроки схватки под руководством капитана команды Темура Рудышина тем временем выстроились в странную конструкцию — две замкнутые цепочки по восемь человек друг напротив друга. Каждый, согнувшись, вцепился в того, кто стоит перед ним. Полузащитник бросает мяч в этот «коридор», и регбисты пытаются перетолкать друг друга. Но это сражение лишь репетиция перед игрой, которая начинается только в конце тренировки. Здесь решаю остаться просто наблюдателем.

— Больше контроля мяча! — командует тренер.

Наконец, выполнив все поставленные задачи, разгоряченные спортсмены собираются в круг, кладут друг другу руки на плечи. Олег Жуков подводит итоги тренировки: кому-то делает замечания по поводу дисциплины, кого-то подбадривает, настраивает клуб на товарищеский матч.

Замечаю, что в команде люди разных возрастов — примерно от 17 до 45. И разных профессий.

— У нас почти нет спортсменов, которые с детства занимается регби, — говорит Игорь Кустов. — А есть те, кто пришел, увидел, полюбил этот вид спорта. Обычно новички не попадают сразу в основную группу: не меньше месяца с ними занимается отдельный тренер.

На этот сезон у «Форума» большие планы: выступить на чемпионате Москвы, на пляжных турнирах регионального и федерального значения, провести соревнования самим, выступить на международной арене...

— Регбийная семья во всем мире очень сплоченная, — говорит президент клуба. — Это джентльменская игра, недаром в нашем манифесте первый пункт — уважение. После двух игровых таймов всегда есть неофициальный третий, когда соперники пожимают друг другу руки, садятся за общий стол, делятся эмоциями. При этом на поле нужна спортивная злость, смелость — без внутреннего стержня в регби делать нечего.

Команда расходится, поблагодарив тренера аплодисментами. Прошу Олега дать мне оценку как новичку.

— Вначале растерялась, но когда успокоилась, у тебя получилось все, что мы отрабатывали, на пять баллов, — говорит тренер. — Главное в регби — дисциплина. Мяч не поймал? От этого никто не застрахован. Но все зависит от трудолюбия игроков.

ПРАВИЛА

Регби-15 — один из видов регби-футбола, возникшего в Англии в XIX веке. Команда делится на игроков схватки (нападения) и защиты. Задача, передвигаясь с мячом по полю, занести его в зачетную зону противника. Отдавать пас вперед нельзя, только назад. Можно бить ногой по мячу. Гол у регбистов называется «попытка». В этом спорте существует множество тактических комбинаций.

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