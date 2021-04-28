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Вручаемый чемпиону РПЛ кубок привезут на игру «Зенит» — «Локомотив»
Фото: Вячеслав Евдокимов / ТАСС

Вручаемый чемпиону РПЛ кубок привезут на игру «Зенит» — «Локомотив»

Виктория Родимкина

Спорт

Кубок, который вручат победителю Российской премьер-лиги (РПЛ), привезут в Санкт-Петербург на игру футбольных клубов «Зенит» — «Локомотив». Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ в среду, 28 апреля.

Встреча команд состоится 2 мая. Футболисты «Зенита» лидируют в турнирной таблице с 58 очками, «Локомотив» занимает второе место. В случае победы над соперниками «Зенит» станет чемпионом РПЛ.

— Кубок будет привезен в Санкт-Петербург. В случае если «Зенит» станет чемпионом, его и медали вручат команде, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в большинстве победил ЦСКА с минимальным счетом в 27-м туре РПЛ.

Читайте также: РФС оставил в силе решение обязать «Локомотив» сыграть с «Динамо» на нейтральном поле

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