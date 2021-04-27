РФС оставил в силе решение обязать «Локомотив» сыграть с «Динамо» на нейтральном поле

Фото: Twitter / Локомотив

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) обязать московский «Локомотив» сыграть домашний матч против столичного «Динамо» на нейтральном поле в другом городе. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщили на сайте РФС.

Решение в отношении «Локомотива» от 16 апреля 2021 года в силе.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проведет домашний матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» на нейтральном поле в связи с появлением начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура РПЛ со «Спартаком». Также клуб будет оштрафован на сумму 300 тысяч рублей. Матч «Локомотива» и «Динамо» запланирован на 8 мая.

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