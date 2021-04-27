Один из лидеров сборной России по футболу заразился коронавирусом

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Футболист «Монако» и один из лидеров сборной России Александр Головин заболел коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Головин находится в самоизоляции. Болезнь игрока протекает без симптомов.

В этом сезоне за «Монако» Головин забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач. В чемпионате Франции «Монако» занимает третье место в турнирной таблице после 34 матчей.

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