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Владелец «Спартака» прокомментировал слухи о новом тренере
Фото: spartak.com / ФК «Спартак» Москва

Владелец «Спартака» прокомментировал слухи о новом тренере

Татьяна Плотникова

Спорт

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что поделится информацией о новом главном тренере команды только после подписания контракта.

Комментируя правдивость слухов о том, что «клуб определился с новым тренером», Федун пообещал сразу объявить, «когда у меня будет контракт».

На вопрос о том, не просил ли Доменико Тедеско сохранить за ним пост главного тренера красно-белых, Федун отметил, что «это его решение, он уходит», а также указал, что не может «его приковать наручниками», сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что руководство «Спартака» ищет нового тренера в связи с уходом в мае этого года нынешнего наставника команды Доменико Тедеско. В частности, появлялись сообщения о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Также сообщалось, что Тедеско может заменить бывший полузащитник «Баварии» Торстен Финк.

Глава российского МИД и болельщик «Спартака» Сергей Лавров выразил мнение, что новым главным тренером московского клуба должен быть россиянин.

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