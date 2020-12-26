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Сергей Лавров высказал свое предпочтение о тренере «Спартака»
Фото: facebook.com/MIDRussia

Сергей Лавров высказал свое предпочтение о тренере «Спартака»

Никита Абрамов

Спорт

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что тренером московского «Спартака» должен быть россиянин. Об этом он в субботу, 26 декабря, рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, заканчивающийся в конце сезона.

— Я всегда выступал за россиянина, — прокомментировал Лавров.

Также министр отметил, что нестабильные результаты матчей футбольного клуба не повлияют на его верность «Спартаку».

Читайте также: «Спартак» стал лучшим российским клубом в рейтинге ЛЧ за всю историю турнира

футболФК «Спартак»Сергей Лавров
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