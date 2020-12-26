«Спартак» стал лучшим российским клубом в рейтинге ЛЧ за всю историю турнира

Фото: АГН «Москва»

Московский «Спартак» оказался самым успешным российским клубом за всю историю Лиги чемпионов по футболу и предшествовавшего ей Кубка чемпионов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга главного клубного турнира Европы, опубликованного на сайте УЕФА.

«Спартак» занял 34-е место. Это лучший результат среди всех российских клубов. Московская команда приняла участие в 20 розыгрышах турнира. Из 122 встреч «Спартак» выиграл 40, в 31 матче сыграл вничью, в 51 уступил.

Московский ЦСКА занял в рейтинге 45-е место. «Зенит» из Санкт-Петербурга оказался на 58-й позиции, московский «Локомотив» — на 91-м месте. Казанский «Рубин» занял 166-ю позицию, «Ростов» — 218-ю, «Краснодар» — 223-е место, столичное «Торпедо» — 342-е, а московское «Динамо» — 374-е.

Во главе рейтинга расположился мадридский «Реал». Испанская команда 13 раз выигрывала главный клубный турнир Европы. На второй позиции оказалась мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб является действующим победителем Лиги чемпионов. Испанская «Барселона» замкнула тройку лидеров.

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