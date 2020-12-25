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«Спартак» и «Зенит» оштрафовали суммарно более чем на 500 тысяч рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Спартак» и «Зенит» оштрафовали суммарно более чем на 500 тысяч рублей

Никита Абрамов

Спорт

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский «Спартак» и петербургский «Зенит» более чем на 500 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили на сайте Российского футбольного союза.

Штраф наложили по итогам матча команд в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

Напомним, на игре 16 декабря в Санкт-Петербурге в первом тайме между болельщиками «Спартака» и «Зенита» случился конфликт, из-за чего стюардам пришлось вывести фанатов московского клуба в отдельный сектор. При этом в связи с эпидемиологической ситуацией присутствие зрителей на игре было согласовано только в изолированных ложах.

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