Нурмагомедов возглавил рейтинг спортсменов РФ по числу упоминаний в СМИ

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге российских спортсменов за 2020 год по количеству упоминаний в российских СМИ. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на данные компании «Медиалогия».

Отмечается, что число упоминаний Нурмагомедова за год составило 109 522. На второй позиции оказался нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Его имя упоминалось в российских СМИ 99 145 раз. Футболист московского «Спартака» Александр Кокорин замкнул тройку лидеров с результатом 82 258 упоминаний.

В первую десятку также вошли хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, футболисты Алексей Миранчук и Федор Смолов, гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, российские фигуристки Алина Загитова, Александра Трусова и Алена Косторная.

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