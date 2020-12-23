Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Команда «Формулы-1» Haas подтвердила, что Мазепин будет ее пилотом в 2021 году
Фото: formula1.com / Официальный сайт «Формулы-1»

Команда «Формулы-1» Haas подтвердила, что Мазепин будет ее пилотом в 2021 году

Никита Абрамов

Спорт

Российский гонщик Никита Мазепин будет пилотом команды «Формулы-1» Haas в следующем сезоне. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила пресс-служба американской «конюшни».

— Команда Haas хотела бы подтвердить, что Никита Мазепин и Мик Шумахер будут ее пилотами в чемпионате «Формулы-1» в 2021 году, — приводит Интерфакс слова из сообщения пресс-службы.

Ранее эксперты призывали лишить российского спортсмена гоночной лицензии из-за ролика, который распространился в интернете. На видео было запечатлено, как Мазепин в шуточной форме пристает к девушке, находящейся в салоне автомобиля.

Читайте также: Российский гонщик Шварцман выиграл этап «Формулы-2»

СпортФормула-1«Формула-1»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никогда не встречайтесь с одноклассниками

Валерий Федоров
Валерий Федоров

Будущее пахнет оптимизмом

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

В России начинается охота на пьяных

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Все мнения
О проекте