Команда «Формулы-1» Haas подтвердила, что Мазепин будет ее пилотом в 2021 году

Фото: formula1.com / Официальный сайт «Формулы-1»

Российский гонщик Никита Мазепин будет пилотом команды «Формулы-1» Haas в следующем сезоне. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила пресс-служба американской «конюшни».

— Команда Haas хотела бы подтвердить, что Никита Мазепин и Мик Шумахер будут ее пилотами в чемпионате «Формулы-1» в 2021 году, — приводит Интерфакс слова из сообщения пресс-службы.

Ранее эксперты призывали лишить российского спортсмена гоночной лицензии из-за ролика, который распространился в интернете. На видео было запечатлено, как Мазепин в шуточной форме пристает к девушке, находящейся в салоне автомобиля.

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