Российский гонщик Шварцман выиграл этап «Формулы-2»
Российский пилот команды SMP Racing Роберт Шварцман одержал победу на этапе «Формулы-2» в Бахрейне. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в Twitter-аккаунте «Формулы-2».
Для 21-летнего спортсмена это уже четвертая победа в нынешнем сезоне. Второе место занял еще один россиянин — пилот команды Hitech GP Никита Мазепин. Швейцарский гонщик Луи Делетраз замкнул призовую тройку.
🏁 TOP TEN 🏁— Formula 2 (@FIA_F2) November 29, 2020
The twists and turns of the championship continues...#BahrainGP 🇧🇭 #F2 pic.twitter.com/SHxhsqkdYX
Шварцман находится на четвертом месте в общем зачете «Формулы-2», а Мазепин переместился на третью позицию.
Ранее сообщалось, что боксерский бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью.
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