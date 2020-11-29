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Российский гонщик Шварцман выиграл этап «Формулы-2»
Фото: twitter.com/fia_f2

Российский гонщик Шварцман выиграл этап «Формулы-2»

Кирилл Николаев

Спорт

Российский пилот команды SMP Racing Роберт Шварцман одержал победу на этапе «Формулы-2» в Бахрейне. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в Twitter-аккаунте «Формулы-2».

Для 21-летнего спортсмена это уже четвертая победа в нынешнем сезоне. Второе место занял еще один россиянин — пилот команды Hitech GP Никита Мазепин. Швейцарский гонщик Луи Делетраз замкнул призовую тройку.

Шварцман находится на четвертом месте в общем зачете «Формулы-2», а Мазепин переместился на третью позицию.

Ранее сообщалось, что боксерский бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью.

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