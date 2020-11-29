Главархив рассказал, как британские футболисты не смогли обыграть советских в 1945 году

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28 ноября 1945 года с разницей мячей 9–19 в пользу «Динамо» закончились товарищеские встречи московских спортсменов с футболистами клубов Англии, Шотландии и Уэльса.

В 1945 году по приглашению английского футбольного союза для товарищеских матчей из Москвы в Лондон отправились спортсмены московского «Динамо». Команда вылетела своим основным составом вместе с запасными. Среди динамовцев в Великобританию выехали Алексей Хомич, Борис Кочетов, Николай Медведев, Всеволод Радикорский, Михаил Семичастный и другие футболисты.

Известно, что команда «Челси» — одна из самых сильных команд Англии. Весной 1945 года футболисты этого клуба выиграли кубок «южной группы», куда входят все английские спортивные клубы. А в борьбе за первенство страны, проходившее в то время, «Челси» шел в первой пятерке вместе с английскими командами «Бирмингем Сити» и «Астон Вилле». Усилился и состав команды — прямо перед предстоящими матчами с «Динамо» в клуб «Челси» перешел известный нападающий Томми Лоутон, а на воротах английского клуба стоял молодой вратарь Робертсон, которому пророчили великое спортивное будущее, а в защите учувствовал Геналлу, много раз выступавший на международных матчах.

Первый матч московских динамовцев и английских футболистов состоялся 13 ноября 1945 года на лондонском стадионе «Челси», вместимостью 75 000 зрителей. Всего же в рамках товарищеских встреч прошло четыре матча. Встреча между динамовцами и английскими спортсменами была крайне важной для нашей сборной — первый раз за время существования советского футбола наша команда прибыла в страну-зачинательницу данного вида спорта. Кроме того, не было еще ни одного матча, который бы Англия проиграла на своих полях. Единичны и проигрыши страны на выездных играх. За день до матча газета «Ньюс кроникл» написала, что «вряд ли «Динамо» сможет сдержать такую сильную атаку форвардов, которую имеет «Челси».

Тренер московских футболистов, заслуженный мастер спорта Михаил Якушин характеризовал матч команды «Динамо» с командой «Челси», как самое опасное и значимое состязание, в котором московской команде приходилось учувствовать за все время ее игр. Тренер рассказал, что хоть в команде и имеются футболисты, участвовавшие в международных матчах, но никто из динамовцев ранее не играл с английскими спортсменами. Более того, советские футболисты никогда не видели своих противников в «работе» на поле.

Фото: Главархив Москвы

Первый матч советских футболистов с командой «Челси» завершился вничью со счетом 3:3 и подробно описан в статье «Московского большевика» «Счет 3:3», которая хранится в Главархиве Москвы. Также в Главархиве находятся статьи «Игроки первого класса» и «Впечатления английского спортивного обозревателя», рассказывающие, как высоко оценили английские журналисты игру «Динамо».

Следующий матч после первой игры состоялся 17 ноября 1945 года с командой «Кардифф-Сити» в Кардиффе. Английские футболисты начали матч сразу же с сильной атаки. Предполагалось, что они могут сыграть успешней «Челси», ведь состав «Кардифф-Сити» моложе и задает игре быстрый темп. Но московские форварды быстро сориентировались на поле. Так, динамовцы смогли забить два мяча за одну минуту, а решающий гол и вовсе произошел на последней секунде матча. Итого 1:10 в пользу советской команды. Подробнее изучить ход игры можно в хранящейся в Главархиве статье «Десять мячей в воротах Кардифф-Сити», а статья «Английская печать о матче Динамо» — «Кардифф» описывает многочисленные отклики на эту игру.

21 ноября состоялся матч с командой «Арсенал» в Лондоне. Накануне встречи футболистов газета «Дейли геральд» опубликовала статьи под заголовком «Арсенал и компания». Имелся в виду тот факт, что английский клуб собирает в свои ряды именитых игроков из других клубов в расчете на лучшую игру и победу. Только четыре игрока «Арсенала» вышли на поле 21 ноября, остальные были позаимствованы. И даже несмотря на такой ход англичан, напряженный матч во время тумана закончился счетом 3:4 в пользу советских футболистов.

28 ноября прошел заключительный матч с «Рейнджерс» в Глазго. Шотландские футболисты в качестве зрителей посетили все предыдущие игры, изучили тактики динамовцев, что сказалось на ходе матча, итогом которого стала ничья 2:2. Статьи, подробно описывающие матчи с «Арсеналом» и «Рейнджерс», а также мнения английской публики, хранятся в Главархиве.

Кроме того, в Главархиве Москвы можно изучить статью «К пребыванию советских футболистов в Англии». Здесь бывший форвард команды «Арсенал» Чарли Бьюкен так описал советских футболистов: «Русские блистали не как отдельные игроки, а как команда. Каждый игрок находился на своем месте в нужное время, а их короткие или длинные пасовки никогда не были бесцельными».

Со всеми архивными газетными статьями можно познакомиться в читальном зале Главархива Москвы по адресу Профсоюзная улица, дом 80. Читальный зал работает по понедельникам с 09:30 до 16:30, по вторникам и четвергам — с 12:00 до 20:00 и по пятницам — с 09:30 до 15:00.

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