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Главархив Москвы рассказал об истории строительства ГУМа
Фото: Пресс-служба Главархива Москвы

Главархив Москвы рассказал об истории строительства ГУМа

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Красная площадь, 3Карта всех событий

Главархив Москвы раскрыл подробности строительства Государственного универсального магазина (ГУМ). Здание построили на Красной площади более 120 лет назад по проекту Александра Померанцева.

ГУМ до сих пор является одним из самых известных магазинов России, а также неотъемлемой архитектурной доминантой Красной площади.

Торговля в магазине велась еще до пожара 1812 года. После, уже после восстановления столицы, были заново возведены Московские торговые ряды, которые до второй половины XIX века занимали купцы.

В 1886 году большое число лавочек в старых торговых рядах закрыли и вместо них устроили временные торговые помещения. Также был объявлен конкурс на проект нового здания Верхних торговых рядов. Строительство доверили архитектору Александру Померанцеву.

Основные работы по строительству были завершены за два года — в 1892-м. Тогда же обнаружилось, что фасад пассажа выступил за утвержденную линию на 1,5 аршина.

В связи с этим Московская городская дума и управа приняли постановление о ходатайстве перед Высшим правительством об изменении утвержденных проектов и сохранении существующего строения Верхних торговых рядов. Изменения разрешили, и теперь москвичи и гости столицы могут любоваться зданием ГУМа в том виде, в котором его построили больше века назад, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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