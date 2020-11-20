С комфортом и в тепле: Главархив рассказал о первых отапливаемых автобусах в столице

Фото: Главархив

Осенью 1936 года на улицах Москвы появились первые автобусы, оснащенные системой отопления салона. В 1936 году в мире столичных автобусов происходил быстрый рост и качественное обновление.

— Так, буквально за пару лет число автобусов на улицах Москвы возросло на треть: если в конце 1934 года пассажиров обслуживало около 420 машин, то уже в декабре 1936 года это число составляло более 580 транспортных единиц. После трамвая автобус занимал второе место в системе пассажироперевозок столичного транспорта, не сместил автобус с его позиций первоначально и запуск первой линии Московского метрополитена. Число перевезенных автобусом граждан с 1935 по 1937 год увеличилось на 95 процентов, — рассказал руководитель экспертной группы военных историков Главархива Москвы Михаил Моруков.

Параллельно происходил и процесс унификации автобусов Москвы. Известно, что в 1933 и 1934 годах в составе автобусного парка осуществляли перевозки как минимум четыре марки машин, к этому числу относились и импортные машины фирм Leyland и Lancia. Начиная с 1934 года и по 1936 год ЗИС начал массово производить автобусы, получившие название ЗИС-8. Это были модели с шасси на основе знаменитой «трехтонки» ЗИСа. Внутри автобусы имели 21 сидячее место и могли развивать скорость до 60 км/ч.

Фото: Главархив

— Простота конструкции кузова и наличие распространенного шасси позволяли массово изготавливать автобусы ЗИС-8 на любом транспортном заводе. И к осени 1936 года в столичных автобусных парках было уже около 400 ЗИС-8. Именно эта модель стала первым городским транспортом, оснащенным отоплением салона, — добавляет Михаил Моруков.

26 октября 1936 года президиумом Моссовета было принято постановление, согласно которому 400 машин треста «Мосавтотранс» необходимо было оснастить отопительными приборами. Стоимость оборудования составила всего 80 тысяч рублей, а один комплект прибора обходился в 200 рублей. До этого момента установка отопления в автобусы не могла быть совершена из-за разнотипности конструкции подвижного состава. Ведь для тех же самых импортных «Лейландов» пришлось бы разрабатывать совершенно новые системы отопления и придумывать, как их внедрять в изначально не подготовленную для этого конструкцию.

— Таким образом, оснащать отоплением широкий ряд автобусных моделей было бы невыгодно. Переход же производства на массовый выпуск простых машин отечественным производителем позволил и обеспечить пополнение автобусного парка, и установить отопительные системы во все машины, добившись тем самым комфорта пассажиров, — подытожил эксперт.

Осенью 1936 года отопление салонов стало неотъемлемым требованием к конструкции московского автобуса. Вскоре такие же обновления коснулись столичных троллейбусов и трамваев. Ознакомиться с фотографиями представителей обновленных видов транспорта начиная с 1940-х годов и до 1960-х можно в Главархиве Москвы.

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