Главархив Москвы рассказал о доступных онлайн уникальных документах

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На сайте Главархива Москвы в разделе «Уникальные документы» можно найти материалы, обладающие исторической ценностью.

Большая часть документов из Главархива столицы — материалы со второй половины XVIII века до наших дней.

Так, там хранятся 16 документов, созданных до 1917 года. Они включены в Государственный реестр уникальных документов столичного Архивного фонда. Среди них метрические книги с актовыми записями о рождении и бракосочетании Александра Пушкина, рождении Михаила Лермонтова и Федора Достоевского, смерти Николая Гоголя.

Кроме того, сохранились два документа, связанные с жизнью Николая Карамзина. Это запись брачного обыска и актовая запись о бракосочетании писателя со своей второй женой Екатериной Колывановой в 1804 году.

Помимо этого, в онлайн-формате москвичи смогут посмотреть записи о рождении Николая Пирогова, Сергея Соловьева и Бориса Пастернака, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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