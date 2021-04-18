В пресс-службе «Спартака» прокомментировали слухи о возвращении Карпина

Фото: Официальный сайт ФК Ростов

Директор пресс-службы столичного ФК «Спартак» Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды.

— Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов, — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, руководство «Спартака» ищет нового тренера в связи с уходом в мае этого года нынешнего наставника команды Доменико Тедеско.

Валерий Карпин возглавлял «Спартак» в 2009–2014 годах. Под его руководством команда дважды занимала второе место в чемпионате страны. На данный момент Карпин руководит ФК «Ростов».

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