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СМИ: Немец Финк возглавит футбольный клуб «Спартак» этим летом
Фото:imago images / Geisser

СМИ: Немец Финк возглавит футбольный клуб «Спартак» этим летом

Полина Долганова

Спорт

Бывший футболист и полузащитник «Баварии» Торстен Финк заменит главного тренера клуба «Спартак» Доменика Тедеско летом этого года. Об этом сообщает спортивный журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter.

В конце прошлого года немецко-итальянский тренер Тедеско объявил, что покинет пост главного тренера красно-белых после сезона 2020/2021.

53-летний Торстен Финк ранее возглавлял швейцарский клуб «Базель». Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Швейцарии и стала обладателем кубка страны. Специалист также тренировал различные клубы в Германии, на Кипре, в Австрии и Японии.

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