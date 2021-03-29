СМИ: Немец Финк возглавит футбольный клуб «Спартак» этим летом

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Бывший футболист и полузащитник «Баварии» Торстен Финк заменит главного тренера клуба «Спартак» Доменика Тедеско летом этого года. Об этом сообщает спортивный журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter.

В конце прошлого года немецко-итальянский тренер Тедеско объявил, что покинет пост главного тренера красно-белых после сезона 2020/2021.

53-летний Торстен Финк ранее возглавлял швейцарский клуб «Базель». Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Швейцарии и стала обладателем кубка страны. Специалист также тренировал различные клубы в Германии, на Кипре, в Австрии и Японии.

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