Столичный суд полностью удовлетворил иск ФК «Спартак» к «Тамбову»

Фото: twitter.com / ФК «Спартак-Москва»

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск футбольного «Спартака» к «Тамбову». Об этом в среду, 24 марта, сообщает «Р-Спорт».

Иск поступил в суд 8 февраля. «Спартак» требует от «Тамбова» уплаты долга за использование базы красно-белых весной 2020 года. «Тамбов» должен был заплатить за проживание более 4,5 миллиона рублей. Клуб оплатил часть средств, но 2,6 миллиона рублей задолжал.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) призвала «Тамбов» решить проблемы с невыплатой зарплаты игрокам клуба. По данным на 22 января, долги клуба составляли 130 миллионов рублей. В сентябре генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что игроки направили на ее имя письмо с просьбой погасить задолженности по зарплате. В конце ноября спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков добавил, что около восьми футболистов не хотят выходить на поле в матче против «Спартака». В результате «Тамбов» без некоторых игроков уступил в Москве со счетом 1:5.

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