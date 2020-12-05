РПЛ призвала «Тамбов» решить проблемы с невыплатой зарплаты игрокам клуба

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Футбольному клубу «Тамбов» необходимо решить проблемы с невыплатой заработной платы игрокам клуба. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

По его словам, руководство «Тамбова» не имело права доводить ситуацию до бойкота матча против московского «Спартака» со стороны некоторых футболистов. В первую очередь от таких действий страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип, сообщает «Р-Спорт».

Прядкин добавил, что РПЛ проведет встречу с представителями клуба во время зимней паузы в чемпионате, чтобы обсудить возможные пути выхода из сложившейся ситуации.

В сентябре генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что игроки направили на ее имя письмо с просьбой погасить задолженности по зарплате. В конце ноября спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков добавил, что около восьми футболистов не хотят выходить на поле в матче против «Спартака». В результате «Тамбов» без некоторых игроков уступил в Москве 1:5.

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