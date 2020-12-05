Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
РПЛ призвала «Тамбов» решить проблемы с невыплатой зарплаты игрокам клуба
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

РПЛ призвала «Тамбов» решить проблемы с невыплатой зарплаты игрокам клуба

Кирилл Николаев

Спорт

Футбольному клубу «Тамбов» необходимо решить проблемы с невыплатой заработной платы игрокам клуба. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

По его словам, руководство «Тамбова» не имело права доводить ситуацию до бойкота матча против московского «Спартака» со стороны некоторых футболистов. В первую очередь от таких действий страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип, сообщает «Р-Спорт».

Прядкин добавил, что РПЛ проведет встречу с представителями клуба во время зимней паузы в чемпионате, чтобы обсудить возможные пути выхода из сложившейся ситуации.

В сентябре генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что игроки направили на ее имя письмо с просьбой погасить задолженности по зарплате. В конце ноября спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков добавил, что около восьми футболистов не хотят выходить на поле в матче против «Спартака». В результате «Тамбов» без некоторых игроков уступил в Москве 1:5.

Читайте также: Московский «Локомотив» обыграл «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ

футболРПЛ«Тамбов»
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте