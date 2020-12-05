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Московский «Локомотив» обыграл «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ
Фото: twitter.com / ФК«Локомотив»

Московский «Локомотив» обыграл «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ

Кирилл Николаев

Спорт

Столичный «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1.

Счет в матче открыл полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом. «Локомотив» ответил двумя точными ударами Владислава Игнатьева и голом Антона Миранчука, который реализовал пенальти. «Рубин» с 47-й минуты встречи играл в меньшинстве. С поля был удален нападающий Иван Игнатьев.

«Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Рубин» остается на девятой позиции.

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ФК «Локомотив»«Рубин»РПЛ
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