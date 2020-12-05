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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ
Фото: YouTube.com / PFC CSKA Moscow

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ

Юлия Захарова

Спорт

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком чемпионата России по футболу Российской премьер-лиги (РПЛ), он получил премию «Первая пятерка». Об этом сообщили в пресс-службе команды в субботу, 5 декабря.

— Детская футбольная лига подвела итоги голосования за лучшего молодого игрока РПЛ не старше 21 года в 2020-м. Лауреатом премии стал защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев, — отметили на официальном сайте клуба.

Результат игрока составил 370 баллов. На втором месте оказался полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, набравший 255 баллов. Также в топ-5 молодых футболистов вошел полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили.

Дивеев является восьмым игроком армейцев, который становится лауреатом премии «Первая пятерка». Также звания были удостоены вратарь Игорь Акинфеев в 2005 году, полузащитник Алан Дзагоев в 2008-м, защитник Георгий Щенников в 2009-м, нападающий Константин Базелюк в 2013-м, полузащитник Александр Головин в 2016-м, нападающий Федор Чалов в 2017-м и полузащитник Ильзат Ахметов в 2018-м.

В ЦСКА поздравили Дивеева с победой.

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