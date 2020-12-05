Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ

Фото: YouTube.com / PFC CSKA Moscow

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком чемпионата России по футболу Российской премьер-лиги (РПЛ), он получил премию «Первая пятерка». Об этом сообщили в пресс-службе команды в субботу, 5 декабря.

— Детская футбольная лига подвела итоги голосования за лучшего молодого игрока РПЛ не старше 21 года в 2020-м. Лауреатом премии стал защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев, — отметили на официальном сайте клуба.

Результат игрока составил 370 баллов. На втором месте оказался полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, набравший 255 баллов. Также в топ-5 молодых футболистов вошел полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили.

Дивеев является восьмым игроком армейцев, который становится лауреатом премии «Первая пятерка». Также звания были удостоены вратарь Игорь Акинфеев в 2005 году, полузащитник Алан Дзагоев в 2008-м, защитник Георгий Щенников в 2009-м, нападающий Константин Базелюк в 2013-м, полузащитник Александр Головин в 2016-м, нападающий Федор Чалов в 2017-м и полузащитник Ильзат Ахметов в 2018-м.

В ЦСКА поздравили Дивеева с победой.

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